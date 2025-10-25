Как Баленсиага прославил Испанию на модном небосклоне? Скромняга и настоящий испанский мачо. Самый непубличный кутюрье в мире и любимец королев. Ремесленник-портной и отец тяжелого люкса. Это все про Кристобаля Баленсиагу — модельера, перед которым преклонялась сама Коко Шанель. На новом бранче в особняке Милютина погрузишься в искусство и культуру Испании и поймёшь, почему гений Баленсиаги родился именно в этой стране. Рассмотришь его трогательные коллекции платьев Бэби-долл и убедишься, что мужчина может понимать истинную женственность без штампов. Можно спорить о вкусах, наслаждаться высокой модой и восхищаться гением кутюрье, который открыл первый модный дом в 22 года. Лектор бранча — Екатерина Повалкина. В билет входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс