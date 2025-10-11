ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Арт-бранч с игристым: «Gucci — искусство провокации» + fashion-скетч

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Получишь на память персональный fashion-скетч в конце лекции с твоим изображением в стиле Gucci. Тема лекции: «Gucci: феномен успеха любимого бренда Грейс Келли и принцессы Дианы». Его основателем был простой парень, успевший поработать лифтером и швейцаром. А сегодня бренд Gucci входит в 50 самых дорогих в мире, а его изделия попадают в книгу рекордов Гинесса. При этом история модного дома окутана семейными скандалами, финансовыми махинациями, гениальными идеями и революционными изобретениями в сфере экологичного потребления. Все эти противоречия бренда обсудим на модном арт-бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной. Под бокал игристого и роскошный завтрак от ресторана «Милютин» погрузишься в захватывающую детективную историю бренда, насладишься модными эскизами и поймём, какими эпохами в истории искусства вдохновлялись дизайнеры Gucci. В билет входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста