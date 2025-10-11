Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Получишь на память персональный fashion-скетч в конце лекции с твоим изображением в стиле Gucci. Тема лекции: «Gucci: феномен успеха любимого бренда Грейс Келли и принцессы Дианы». Его основателем был простой парень, успевший поработать лифтером и швейцаром. А сегодня бренд Gucci входит в 50 самых дорогих в мире, а его изделия попадают в книгу рекордов Гинесса. При этом история модного дома окутана семейными скандалами, финансовыми махинациями, гениальными идеями и революционными изобретениями в сфере экологичного потребления. Все эти противоречия бренда обсудим на модном арт-бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной. Под бокал игристого и роскошный завтрак от ресторана «Милютин» погрузишься в захватывающую детективную историю бренда, насладишься модными эскизами и поймём, какими эпохами в истории искусства вдохновлялись дизайнеры Gucci. В билет входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс