«Избегайте сильных страстей, будьте скромны и целомудренны, пейте вареную воду и молоко, содержите тело в чистоте, ведите активный образ жизни и упаси вас бог спать на мягких перинах!», — такие своеобразные советы распространяла по Российской Империи XIX века книга Парфения Енгалычева. О чем узнаешь на арт-бранче: - А как на самом деле и когда в Империю проник ЗОЖ? - Как сварить суп из сена и чем он так полезен? - Где был открыт первый нудистский пляж? - Почему приличной женщине запрещено было заниматься гимнастикой? - И про кого из русских классиков крестьяне шутили «ай барин то наш и в шпагате может»? Лектор бранча — Мария Персиянова В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли и красной икрой, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс