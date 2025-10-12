Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века Milutin Palace. Где познакомиться, в кого влюбиться, на ком жениться и возможно ли развестись в эпоху «самодержавия, православия и народности»? На лекции поговорят о том, как любили в городе на Неве — Блистательном Петербурге мещане, рабочие, купцы, дворяне и конечно же императоры и их ближайшие родственники. Приходи и узнаешь: — почему стоит избегать второго тура вальса с дворянской дочерью; — какие подарки получала сваха за свою работу; — кем были самые красивые женщины пушкинской эпохи; — как циркачка довела великого князя до кражи; — почему знатные мужчины Империи выбирали актрис и балерин, а не своих законных жён. Лектор бранча — Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс