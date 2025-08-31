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Арт-бранч «Роскошь ар-деко: от раскопок в Египте до небоскрёбов» + экскурсия по выставке «Упакованные грёзы». Мода ар-деко»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции ты прочувствуешь дух гедонистической эпохи и погрузишься в историю стиля, ставшего символом роскоши и изысканного декоративизма. Ты узнаешь, как на ар-деко повлияли археологические открытия в Египте и традиции Мезоамерике, какие его отголоски долетели до Советского Союза, как менялся образ женщины в ту эпоху и многое другое. В программе – творчество легендарных Эрте, Рене Лалика, Жана Пату, Сони Делоне и Эльзы Скиапарелли, американские небоскрёбы и атмосфера «Великого Гэтсби». Во время экскурсии в Эрмитаж после бранча ты познакомишься с изысканным обрамлением костюмной части выставки, картинами и графикой Анри Матисса, Рауля Дюфи и других художников. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, круассан, трюфель и напиток: чай или кофе. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.

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