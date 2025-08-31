На лекции ты прочувствуешь дух гедонистической эпохи и погрузишься в историю стиля, ставшего символом роскоши и изысканного декоративизма. Ты узнаешь, как на ар-деко повлияли археологические открытия в Египте и традиции Мезоамерике, какие его отголоски долетели до Советского Союза, как менялся образ женщины в ту эпоху и многое другое. В программе – творчество легендарных Эрте, Рене Лалика, Жана Пату, Сони Делоне и Эльзы Скиапарелли, американские небоскрёбы и атмосфера «Великого Гэтсби». Во время экскурсии в Эрмитаж после бранча ты познакомишься с изысканным обрамлением костюмной части выставки, картинами и графикой Анри Матисса, Рауля Дюфи и других художников. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, круассан, трюфель и напиток: чай или кофе. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.