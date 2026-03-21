Тебя ждут исторические анекдоты и реальные воспоминания Чайковского, Кузмина, Рябушинского и других деятелей Серебряного века о том, как развлекалась светская публика в столице империи. А ещё ты узнаешь: – В каком ресторане дореволюционной России можно было попробовать блюда «Купание русалок в шампанском» и «Танцы одалисок на столах»? – Как начинался день молодого денди или дендизетки? – Какие самые одиозные, модные и громкие кутежи русских повес запомнила история? В стоимость билета входят фермерские сыры, оливки и закуски.