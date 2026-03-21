ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч: «Пой, молись, худей. Как кутила золотая молодежь в Российской империи»

набережная канала Грибоедова, 49

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждут исторические анекдоты и реальные воспоминания Чайковского, Кузмина, Рябушинского и других деятелей Серебряного века о том, как развлекалась светская публика в столице империи. А ещё ты узнаешь: – В каком ресторане дореволюционной России можно было попробовать блюда «Купание русалок в шампанском» и «Танцы одалисок на столах»? – Как начинался день молодого денди или дендизетки? – Какие самые одиозные, модные и громкие кутежи русских повес запомнила история? В стоимость билета входят фермерские сыры, оливки и закуски.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста