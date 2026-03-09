На лекции попробуешь прожить один день из жизни светской дамы столичного Петербурга. Ты узнаешь: — Сколько прислуги нужно для успешного управления домом и сколько это стоило? — Какие косметические процедуры были доступны и какой была «магия утра» светской красавицы? — Как устроить в своей гостиной самый модный салон страны? — Сколько стоило собраться на Большой Императорский бал? — Какие увлечения и хобби были у богатых женщин Империи? Лекцию проведёт Мария Персиянова — культуролог, краевед, кандидат исторических наук. На выбор тебе предложат два варианта меню: — Бефстроганов с картофельным кремом, бокал игристого брют, чай/кофе на выбор. — Ризотто с морепродуктами, бокал игристого брют, чай/кофе на выбор.