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Арт-бранч: «Один день графини. Утро в будуаре, вечер на балу»

Nobel
Набережная канала Грибоедова, д. 6

Начало:

Завершение:

3700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции попробуешь прожить один день из жизни светской дамы столичного Петербурга. Ты узнаешь: — Сколько прислуги нужно для успешного управления домом и сколько это стоило? — Какие косметические процедуры были доступны и какой была «магия утра» светской красавицы? — Как устроить в своей гостиной самый модный салон страны? — Сколько стоило собраться на Большой Императорский бал? — Какие увлечения и хобби были у богатых женщин Империи? Лекцию проведёт Мария Персиянова — культуролог, краевед, кандидат исторических наук. На выбор тебе предложат два варианта меню: — Бефстроганов с картофельным кремом, бокал игристого брют, чай/кофе на выбор. — Ризотто с морепродуктами, бокал игристого брют, чай/кофе на выбор.

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