На лекции ты узнаешь, когда в кино впервые обратились к теме Рождества и Нового года, и почему она по сей день остается одной из самых популярных в кинематографе. Ты обсудишь национальные особенности репрезентации Рождества и Нового года в кино, и выберешь, что тебе нравится больше: советская новогодняя классика или популярные западные фильмы о Рождестве. В программе «Один дома», «Эта замечательная жизнь» и кинохиты Эльдара Рязанова! В стоимость билета входит: лекция 2 часа, фермерские сыры, оливки, бокал французского игристого или домашний клюквенный морс.