Арт-бранч: Новый год и рождество в кинематографе
Гостиная на Казанской, Казанская улица, 26/27, подъезд 2
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 2900₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
На лекции ты узнаешь, когда в кино впервые обратились к теме Рождества и Нового года, и почему она по сей день остается одной из самых популярных в кинематографе. Ты обсудишь национальные особенности репрезентации Рождества и Нового года в кино, и выберешь, что тебе нравится больше: советская новогодняя классика или популярные западные фильмы о Рождестве. В программе «Один дома», «Эта замечательная жизнь» и кинохиты Эльдара Рязанова! В стоимость билета входит: лекция 2 часа, фермерские сыры, оливки, бокал французского игристого или домашний клюквенный морс.
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