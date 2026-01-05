ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч: Новый год и рождество в кинематографе

Гостиная на Казанской, Казанская улица, 26/27, подъезд 2

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 2900₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

На лекции ты узнаешь, когда в кино впервые обратились к теме Рождества и Нового года, и почему она по сей день остается одной из самых популярных в кинематографе. Ты обсудишь национальные особенности репрезентации Рождества и Нового года в кино, и выберешь, что тебе нравится больше: советская новогодняя классика или популярные западные фильмы о Рождестве. В программе «Один дома», «Эта замечательная жизнь» и кинохиты Эльдара Рязанова! В стоимость билета входит: лекция 2 часа, фермерские сыры, оливки, бокал французского игристого или домашний клюквенный морс.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Кинопоказ в саду: «Ходячий замок»
Кинопоказ в саду: «Ходячий замок»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста