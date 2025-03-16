Весенний арт-бранч в особняк XIX века, в самое сердце Петербурга, на котором ты узнаешь про одного из самых знаменитых итальянцев мира искусства — Джакомо Пуччини: его личность, жизнь, легендарное творческое наследие. И, конечно, вживую услышишь отрывки из его знаменитых опер в исполнении оперных певцов. Джакомо Пуччини подарил нам «Тоску», «Богему» и «Турандот». Арт-бранч пройдёт в концертном зале особняка 1859 года, который сохранил в себе атмосферу дореволюционного Петербурга и в XX веке был главной точкой притяжения светского общества не только города, но и всей России. У гостей будет шанс побывать на месте, где выступали именитые звёзды мира искусства: танцевала Матильда Кшесинская, ставили спектакли Всеволода Мейерхольда и пели Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов.