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Арт-бранч «Джакомо Пуччини — охотник на дичь, оперные либретто и привлекательных женщин»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Весенний арт-бранч в особняк XIX века, в самое сердце Петербурга, на котором ты узнаешь про одного из самых знаменитых итальянцев мира искусства — Джакомо Пуччини: его личность, жизнь, легендарное творческое наследие. И, конечно, вживую услышишь отрывки из его знаменитых опер в исполнении оперных певцов. Джакомо Пуччини подарил нам «Тоску», «Богему» и «Турандот». Арт-бранч пройдёт в концертном зале особняка 1859 года, который сохранил в себе атмосферу дореволюционного Петербурга и в XX веке был главной точкой притяжения светского общества не только города, но и всей России. У гостей будет шанс побывать на месте, где выступали именитые звёзды мира искусства: танцевала Матильда Кшесинская, ставили спектакли Всеволода Мейерхольда и пели Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов.

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