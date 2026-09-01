Осенний кинопоказ под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Под открытым небом посмотришь классику романтических комедий — «Амели» с Одри Тоту в главной роли. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также перед началом показа сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.