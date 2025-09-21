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Арт-бранч. История фотографии: главные вехи + экскурсия по выставке «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта»

Memo
ул. Малая Морская 23

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

За завтраком в ресторане проследишь путь фотографии — от камеры-обскура для избранных до камеры в телефоне, доступной всем. Ты узнаешь, как первые опыты с фиксацией света стали фундаментом для целой культурной революции, кто стоял у истоков фотографического процесса и почему фотография стала не просто способом фиксации реальности, но самостоятельным художественным языком. И почему она так и не убила живопись? В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. На экспозиции в Манеже увидишь, как развивалась фотография: от хрупкого тройного дагеротипа, подаренного Луи Дагером императору Николаю I, и поистинне петербургских кадров Карла Буллы до авангардных композиций Александра Родченко и постмодернистких экспериментов Влада Мамышева-Монро. Тебя ждёт экскурс в 200-летнюю историю фотографии на примере самых ярких и важных имён отечественного фотоискусства. Елизавета Зиновьева — искусствовед, сооснователь bigcity.art, специалист по искусству 20-21 веков.

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