За завтраком в ресторане проследишь путь фотографии — от камеры-обскура для избранных до камеры в телефоне, доступной всем. Ты узнаешь, как первые опыты с фиксацией света стали фундаментом для целой культурной революции, кто стоял у истоков фотографического процесса и почему фотография стала не просто способом фиксации реальности, но самостоятельным художественным языком. И почему она так и не убила живопись? В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. На экспозиции в Манеже увидишь, как развивалась фотография: от хрупкого тройного дагеротипа, подаренного Луи Дагером императору Николаю I, и поистинне петербургских кадров Карла Буллы до авангардных композиций Александра Родченко и постмодернистких экспериментов Влада Мамышева-Монро. Тебя ждёт экскурс в 200-летнюю историю фотографии на примере самых ярких и важных имён отечественного фотоискусства. Елизавета Зиновьева — искусствовед, сооснователь bigcity.art, специалист по искусству 20-21 веков.