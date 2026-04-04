На лекции поговорят о дачном вопросе и дачном ответе XVIII-XXI веков. Обсудят перспективы внутреннего туризма в Российской империи. Не обойдут вниманием и тему заграничных путешествий во время самодержавия, православия и народностей. Узнаешь: – Сколько стоил заграничный паспорт и насколько сложно было организовать поездку в Италию для неверной жены или мужа? – Кто такие первые тревел-блогеры и какие места обязательно должен был посетить каждый уважающий себя дворянин и дворянка в XIX веке? – Сто один способ избавиться от дачной скуки из воспоминаний русских классиков и другие «народные» рецепты. На выбор меню: Меню 1 Бефстроганов из говяжьей вырезки с картофельным пюре Чай/Кофе/Бокал игристого Меню 2 Орзо с морепродуктами Чай/Кофе/Бокал игристого