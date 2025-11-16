ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч «Феррари: легенда, дизайн, мода»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Встреча будет посвящена знаменитой и очень любимой в России автомобильной компании Ferrari. На лекции ты узнаешь, как дерзкий и упрямый Энцо Феррари создал свою империю, кто разрабатывал для него дизайн автомобилей, что такое «россо корса» и «джалло корса», и при чём здесь родной город Феррари. Также ты узнаешь, как его гоночные автомобили повлияли на моду и дизайн. Лектор: Ольга Хорошилова — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма, автор книг об истории костюма и культуре повседневности. Бронирование мест осуществляется только после оплаты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста