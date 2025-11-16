Встреча будет посвящена знаменитой и очень любимой в России автомобильной компании Ferrari. На лекции ты узнаешь, как дерзкий и упрямый Энцо Феррари создал свою империю, кто разрабатывал для него дизайн автомобилей, что такое «россо корса» и «джалло корса», и при чём здесь родной город Феррари. Также ты узнаешь, как его гоночные автомобили повлияли на моду и дизайн. Лектор: Ольга Хорошилова — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма, автор книг об истории костюма и культуре повседневности. Бронирование мест осуществляется только после оплаты.