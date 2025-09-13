Sympho Rock и Sympho Power Metal, вдохновленный русской классикой, советской эстрадой и народными мотивами. Мощь музыки, невероятная энергетика на сцене, превосходный звук и полное вовлечение зрителей. Главная миссия коллектива — укреплять в слушателях ценности: любовь к Родине, близким и друзьям, веру в себя, интерес к истории великой России. И всё это — с щедрой порцией искрометного юмора.