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Про событие
Sympho Rock и Sympho Power Metal, вдохновленный русской классикой, советской эстрадой и народными мотивами. Мощь музыки, невероятная энергетика на сцене, превосходный звук и полное вовлечение зрителей. Главная миссия коллектива — укреплять в слушателях ценности: любовь к Родине, близким и друзьям, веру в себя, интерес к истории великой России. И всё это — с щедрой порцией искрометного юмора.
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