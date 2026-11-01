В середине XII века в Северной Франции и затем в Англии начинается архитектурная революция, которая изменит облик европейских городов на несколько столетий. Разберёшься, как устроена готика, и как за архитектурными новшествами стояли амбиции аббатов, епископов и целых городов. — Нотр-Дам-де-Пари — собор, на котором можно проследить становление ранней готики и постепенное усложнение её конструктивной системы. — Линкольнский собор и Уэлский собор — ранняя английская готика, в которой новые конструктивные решения постепенно обретают национальное своеобразие. — Стрельчатые арки, нервюрные своды и аркбутаны — три ключевых элемента, которые позволили средневековым строителям переосмыслить высоту, пространство и освещение храма. На лекции будут разбирать реальные здания, сравнивать архитектурные решения и искать за каменными конструкциями идеи, веру и мировоззрение средневековой Европы. Лектор — Даниил Ведерников: специалист по культуре Германии, профессиональный архитектор, аттестованный экскурсовод, спикер многих образовательных и творческих пространств Петербурга.