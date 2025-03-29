Лекция + мастер-класс Мероприятие проводится совместно с благотворительным проектом инклюзивных мастерских «Легко-Легко». Участвуя в мастер-классе, ты помогаешь созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Арка Новой Голландии — яркий символ острова и Петербурга в целом. Величественное сооружение из красного кирпича и тесаного гранита высотой больше 20 метров было построено ещё в конце XVIII века. Широкий 8-метровый пролет, массивные колонны и пилоны, ниши с наличниками, замками и гирляндами — всё это до сих пор поражает своей монументальной строгостью и красотой. Но создание арки было не просто декоративным, но по-настоящему конструктивным решением — на заре своего существования она выполняла важные механические функции — гасила давление на торцевые стены окружающих её складов. Каким же образом она это делала и почему все-таки выглядит так торжественно? Разобраться в этих вопросах и исследовать архитектуру Новой Голландии можно в новом формате. В первой части мероприятия тебя ждёт небольшая лекция об истории создания арки, её архитектурных особенностях и инженерных решениях. Ты узнаешь, кто на самом деле создал эту грандиозную конструкцию и для чего, а также увидишь, к чему приводят ошибки в измерениях на этапе проектирования. После лекции ты, под руководством профессионального художника, сможешь своими руками создать небольшую копию арки Новой Голландии из керамики и раскрасить её, а после — унести с собой. Ты сможешь на собственном опыте освоить некоторые инженерные принципы и познать тонкости создания архитектурных шедевров. Организационные моменты: — Для большей прочности изделия будут обжигаться в профессиональной печи, забрать готовый архитектурный сувенир можно будет через 10 дней после мероприятия в магазине «Легко-Легко» по адресу Большая Пушкарская, 10; каждый день с 11:00 до 21:00 — Предварительная покупка билетов обязательна! — Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. Продолжительность: 2,5 часа