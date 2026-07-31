На лекции участники продолжат изучать архитектуру в видеоиграх на примере BioShock Infinite и Dishonored 2. Разберёшь, какие стили встречаются в этих проектах, чем вдохновлялись разработчики и как изменился их подход к созданию окружения по сравнению с первыми частями. Также участники проанализируют реальные референсы и узнают, где можно встретить архитектуру тех же направлений. На лекции Александра Чаплыгина, большого любителя игр и архитектуры, не только разберёшь, какие именно стили легли в основу уровней этих культовых игр и как научиться распознавать их на экране, но и отправишься на поиски реальных городов и зданий, вдохновивших разработчиков. Ты можешь прийти на лекцию, даже если не играл в эти игры.