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  1. Санкт-Петербург
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Aquakey + Kudokushi + dope17

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 820₽ до 14900₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Выступление легендарного артиста, который уже покорил сердца миллионов слушателей. Ты по любому слушал его треки, такие как: Feet & Latex, Hate everything about you, «Такая разная любовь». Он не просто тик-ток рэпер, он артист с мощнейшей аудиторией. Так же на на шоу будет выступать Kudokushi Его ты можешь знать по трекам «так бывает», «Тупая», «Playpussy» и тд. Специальный гость: dope17

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