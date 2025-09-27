Выступление легендарного артиста, который уже покорил сердца миллионов слушателей. Ты по любому слушал его треки, такие как: Feet & Latex, Hate everything about you, «Такая разная любовь». Он не просто тик-ток рэпер, он артист с мощнейшей аудиторией. Так же на на шоу будет выступать Kudokushi Его ты можешь знать по трекам «так бывает», «Тупая», «Playpussy» и тд. Специальный гость: dope17