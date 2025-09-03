Уникальная небольшая обзорная экскурсия вокруг Аптекарского острова Петроградской стороны. Исследуешь весь «Аптекарский огород», пройдёшь по центральным рекам, насладишься уникальными уголками города Петроградской стороны. «Аптекарский огород», который предназначался для выращивания лекарственных трав, редких и уникальных растений — настоящий памятник садово-паркового искусства и не только... Маршрут начинается на комфортабельном катере от реки Карповки — пройдёшь мимо Ботанического сада Петра I, основанного ещё в 1714 году. Пройдя по Карповке, свернёшь в Большую Невку и отправишься в сторону Крестовского острова. На разветвлении Большой и Малой Невки увидишь Каменноостровский дворец, обрамлённый зеленью и лесом. В 1765 году императрица Екатерина II выкупила остров и подарила его своему сыну, наследнику престола Павлу Петровичу. Возведение императорского дворца под общим руководством Ю. М. Фельтена началось в 1776 году. Проходя по Малой Невке будут открываться необычные виды на современные комплексы, зелёные парки и аллеи, особняки и дворцы... Маршрут: р.Карповка - р.Большая Невка - р.Малая Невка-р.Карповка Длительность: 35 минут. Экскурсия проводится каждый день в 12:30 и 19:20.