На лекции участники попробуют иначе увидеть как классические фильмы, так и самые современные тенденции в отечественном кинематографе. Культурная антропология поможет проследить возникновение визуальных образов в раннем советском кино, отрефлексировать киногероя начала 1990-х годов и поразмышлять о конструировании современного главного героя в авторском российском кинематографе. Лектор: Полина Степанова — доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ и зарубежного искусства РГИСИ, педагог филологического факультета и факультета свободных искусств и наук СПбГУ.