Антропология и отечественный кинематограф
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
На лекции участники попробуют иначе увидеть как классические фильмы, так и самые современные тенденции в отечественном кинематографе. Культурная антропология поможет проследить возникновение визуальных образов в раннем советском кино, отрефлексировать киногероя начала 1990-х годов и поразмышлять о конструировании современного главного героя в авторском российском кинематографе. Лектор: Полина Степанова — доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ и зарубежного искусства РГИСИ, педагог филологического факультета и факультета свободных искусств и наук СПбГУ.
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