Когда принципы и законы противоречат друг другу, приходится делать выбор. Спектакль о борьбе убеждений, о безграничной власти и бессилии перед судьбой. Возможно ли избежать катастрофы и изменить ход трагических событий? Продолжительность — 1 час 10 минут без антракта.