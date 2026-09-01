Антигона
Народная ул., д.1
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Завершение:
от 500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Когда принципы и законы противоречат друг другу, приходится делать выбор. Спектакль о борьбе убеждений, о безграничной власти и бессилии перед судьбой. Возможно ли избежать катастрофы и изменить ход трагических событий? Продолжительность — 1 час 10 минут без антракта.
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