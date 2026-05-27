Когда принципы и законы противоречат друг другу, приходится делать выбор. Спектакль о борьбе убеждений, о безграничной власти и бессилии перед судьбой. Возможно ли избежать катастрофы и изменить ход трагических событий? Спектакль обрисовывает мрачные и тяжелые реалии, в которых «мир безнадежно разбит», и лишь внутреннее стремление людей к восстановлению своих истинных ценностей может предотвратить полное разрушение. Театральная постановка представляет собой глубокомысленное исследование человеческой природы, ценностей семьи, традиций и моральных выборов. Центральной темой является борьба Антигоны, которая стремится похоронить своего брата Полиника, несмотря на запрет царя Креонта. Этот запрет воспринимается как сиюминутная политическая прихоть, в то время как похороны имеют гораздо более глубокое значение для сохранения родословной и родовой памяти, что подчёркивает важность compassion и человечности, даже в условиях жестокого правления. Атмосфера спектакля пронизана ощущением трагедии и неизбежности, что подчёркивает баланс между личным и общественным долгом. Антигона вызывает сочувствие, как жертва обстоятельств и проявление человеческой стойкости, отчего спектакль становится не только художественным, но и философским высказыванием о важности памяти и человеческих ценностей. Продолжительность — 1 час 10 минут без антракта.