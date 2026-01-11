А что, если однажды можно будет стать кошкой и посмотреть на мир совсем другими глазами? В этот раз смотрят «сквозь слёзы я притворяюсь кошкой» — сказочную и трогательную историю о чувствах, одиночестве и желании быть понятым. Устраивайся поудобнее, заваривай горячий чай и смотри, а после останешься на обсуждение: поделишься впечатлениями или просто послушаешь других. *в пространстве необходимо снять обувь.