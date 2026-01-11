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Аниме. Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

349₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

А что, если однажды можно будет стать кошкой и посмотреть на мир совсем другими глазами? В этот раз смотрят «сквозь слёзы я притворяюсь кошкой» — сказочную и трогательную историю о чувствах, одиночестве и желании быть понятым. Устраивайся поудобнее, заваривай горячий чай и смотри, а после останешься на обсуждение: поделишься впечатлениями или просто послушаешь других. *в пространстве необходимо снять обувь.

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