Аниме. Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
349₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
А что, если однажды можно будет стать кошкой и посмотреть на мир совсем другими глазами? В этот раз смотрят «сквозь слёзы я притворяюсь кошкой» — сказочную и трогательную историю о чувствах, одиночестве и желании быть понятым. Устраивайся поудобнее, заваривай горячий чай и смотри, а после останешься на обсуждение: поделишься впечатлениями или просто послушаешь других. *в пространстве необходимо снять обувь.
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