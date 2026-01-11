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Аниме. Лес, где мерцают светлячки

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

349₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лес, ночные огоньки, летние прогулки и очень нежная история, которую хочется не просто посмотреть, а немного почувствовать. После просмотра оставайся на обсуждение. Поговорят о героях, атмосфере, любимых сценах и о том, что каждый увидел в этой истории. Можно поделиться впечатлениями, поспорить или найти в фильме то, чего сначала совсем не заметил. *в пространстве необходимо снять обувь.

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