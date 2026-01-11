Аниме. Лес, где мерцают светлячки
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
349₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Лес, ночные огоньки, летние прогулки и очень нежная история, которую хочется не просто посмотреть, а немного почувствовать. После просмотра оставайся на обсуждение. Поговорят о героях, атмосфере, любимых сценах и о том, что каждый увидел в этой истории. Можно поделиться впечатлениями, поспорить или найти в фильме то, чего сначала совсем не заметил. *в пространстве необходимо снять обувь.
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