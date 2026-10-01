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Аниме. Форма голоса

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

349₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Красивая, трогательная и довольно непростая историю о взрослении, одиночестве и попытке услышать друг друга. Просмотр на большом экране, горячий чай, знакомства и вместе проживёшь историю от начала до конца. — а после просмотра, как всегда, обсуждение. — можно будет поделиться своими впечатлениями, любимыми моментами или просто послушать других. — никаких правильных трактовок и обязательного участия — главное, чтобы тебе было комфортно. Это не только просмотр аниме, а маленькое комьюнити, куда можно прийти одному и всё равно найти с кем поговорить. *в пространстве необходимо снять обувь.

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