Каждую неделю участники собираются теплой компанией творческих людей, чтобы обсудить самые неожиданные темы на английском языке. Что ждет наш мир через 100 лет? Чем бы ты занялся, если бы не нужно было зарабатывать деньги? В чем секрет настоящего счастья и существует ли оно? Это лишь несколько из последних тем, которые обсуждали на разговорном клубе под чутким руководством Ксюши — выпускницы полностью англоязычной программы ВШЭ. На клубе ты прокачаешь свой словарный запас и произношение, избавишься от страха и стеснения говорить на иностранном языке и, возможно, найдёшь новых друзей. Чай и печеньки прилагаются. Есть группы для разных уровней (A2-B1, B2-C1). Здесь не обсуждают банальные темы, и английский совсем не как в школе. Для записи на встречу клуба пиши ведущей клуба Ксюше.