Это история о том, куда приводят мечты. И о том, как далеко можно зайти, если отпустить фантазию и выпустить свою тень наружу. Где то время? Где то пространство, в котором мы обретём радость и счастье? Ведь уже было сказано: «Счастье есть, его не может не быть…» Герои шоу благодаря загадочной телефонной станции оказываются то на красной дорожке перед кинопремьерой, — ох уж эта ярмарка тщеславия, — то в чёрно-белом мире немого кино, где персонаж сходит с экрана, то в соблазнительной, наполненной сексуальной свободой эпохе диско. В этом шоу точно не обойтись без эротического флёра, иногда заставляющего тебя краснеть от смущения. Ты на физическом уровне переживёшь состояния, в которых никогда не был и не мог быть, испытаешь «эмоциональное похмелье» по временам, знакомым лишь по учебникам истории, волшебным книгам и сказочным фильмам — и всё же они покажутся тебе настоящими. Художественный руководитель Феликс Михайлов называет премьеру «Анемоя» рефлексией на интерес к разным эпохам и темой поиска ключика от волшебной двери… На сцене декорации будут постоянно меняться и перетекать друг в друга, превращая одну реальность в другую. И в этом пространстве персонажи из разных историй и миров начинают существовать одновременно: Тильтиль и Митиль из «Синей птицы» Мориса Метерлинка, Нильс, отправившийся в путешествие то ли с дикими гусями, то ли с утками, Орфей и Эвридика, Элли из страны Оз — все они оказываются частью одного вихря параллельных реальностей и стремятся к одной цели — найти любовь и свободу. Перед тобой конструктор миров, пере собирающийся прямо на твоих глазах. Здесь нет единой трактовки и финального ответа: и потому последнее слово всегда остаётся за зрителем. Продолжительность: 150 минут (с антрактом). Ближайшие даты в октябре: 23, 24, 30, 31. Начало в 20:00. Кстати, Anemoia [от греч. ἄνεμος — ветер + νόος — память] — ностальгия по времени, в котором вы никогда не жили;)