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  1. Санкт-Петербург
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Андеграунд

Пушкинская-10
Лиговский пр.,53

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция от культурного блогера Любови Москвиной. Петербург — город революций, в том числе, революций в искусстве! Здесь начинался русский авангард, и именно здесь можно проследить его развитие. На лекции ты узнаешь, куда сходить в Петербурге, чтобы познакомиться с авангардным искусством: от «Чёрного квадрата» Казимира Малевича до современных художников «уличной волны». Любовь расскажет тебе о музеях и пространствах Петербурга, где можно увидеть произведения лучших представителей авангарда и андеграунда. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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