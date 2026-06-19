Лекция от культурного блогера Любови Москвиной. Петербург — город революций, в том числе, революций в искусстве! Здесь начинался русский авангард, и именно здесь можно проследить его развитие. На лекции ты узнаешь, куда сходить в Петербурге, чтобы познакомиться с авангардным искусством: от «Чёрного квадрата» Казимира Малевича до современных художников «уличной волны». Любовь расскажет тебе о музеях и пространствах Петербурга, где можно увидеть произведения лучших представителей авангарда и андеграунда. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.