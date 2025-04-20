Когда люди ступили на Американский континент? Откуда и какими путями они туда пришли? Сколько было «волн переселения»? Каково расовое разнообразие индейцев?Оправдано ли представление о них как о «протоморфной» и очень однообразной расе? Каковы перспективы исследований американоидов? Что происходит с расами обеих Америк сейчас? Ответы на эти вопросы ты узнаешь на лекции. О лекторе: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии. Ожидается повышение стоимости билетов.