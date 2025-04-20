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Американоиды

Лодейнопольская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 1900₽
Возраст 6+

Про событие

Когда люди ступили на Американский континент? Откуда и какими путями они туда пришли? Сколько было «волн переселения»? Каково расовое разнообразие индейцев?Оправдано ли представление о них как о «протоморфной» и очень однообразной расе? Каковы перспективы исследований американоидов? Что происходит с расами обеих Америк сейчас? Ответы на эти вопросы ты узнаешь на лекции. О лекторе: Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии. Ожидается повышение стоимости билетов.

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