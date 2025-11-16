Чикатило не маньяк: какие виды серийных убийц существуют
КЦ «Петроконгресс», Лодейнопольская улица, 5
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от 1100₽ до 1500₽
Возраст 16+
Про событие
Все считают, что Чикатило — маньяк, но что если это не совсем так? Инфопространство всех серийных убийц называет маньяками, хотя это неверно. Существует несколько видов серийников, и все они имеют и что-то общее, и то, что их сильно отличает друг от друга. На лекции ты узнаешь, как различать серийников между собой и как понимание их мотивов поможет лучше понять себя. Лектор: Алёна Ленковская. Уголовный юрист и юридический психолог, научный редактор издательства «Эксмо». Автор телеграм-канала «Психолог в законе», популяризатор права и психологии.
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