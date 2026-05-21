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Альбрехт Дюрер: недосягаемый гений или обычный нарцисс

Большая Пушкарская улица, 10В, 4 этаж, помещение 8

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+

Про событие

Он был первым, кто превратил свою монограмму AD в узнаваемый бренд. Он первым начал писать автопортреты с регулярностью современного блогера. И он же первым дерзнул изобразить себя в образе Христа. Кем на самом деле был Альбрехт Дюрер? Великим реформатором, принесшим свет Возрождения в суровую Германию, или человеком с гипертрофированным эго, одержимым самолюбованием? Это дискуссионный клуб, где мы ты попробуешь разобраться в феномене Дюрера. Мероприятие подойдёт как профессионалам (художникам, искусствоведам), так и любителям искусства — главное, чтобы у тебя было своё мнение и желание его обсудить. Дискуссионный клуб ближайший родственник книжных клубов, только здесь обсуждают не конкретную книгу, а сложные и спорные темы в искусстве и кино. Тема ближайшего клуба известна заранее. Ты можешь к ней подготовиться, поискать информацию о художнике или режиссёре и составить своё мнение. А можете ничего не делать и прийти просто послушать. На встрече все участники обменяются мнениями, подискутируют и может быть даже поспорят по заданной теме и попытаются понять почему эта тема так откликается в людях. Тебя никто не будет обязывать говорить, ты можешь только слушать и записывать свои мысли (бумагу и ручку тебе дадут). В результате встречи ты сможешь узнать много нового совершенно неожиданного об искусстве, о мире и о себе, научитесь понимать искусство не через энциклопедические знания, а через своё сердце. — «А если я ничего не знаю по теме и не успел подготовиться, мне можно прийти?» Да, конечно. Работы художника и фрагменты фильмов будут смотреть прямо на встрече, поэтому даже если ты никогда ничего не слышал о герое вечера, ты сможешь составить своё представление о нём и соотнести своё ощущение с тем, что говорят другие. А разница мнений наверняка даст и тебе толчок к собственным размышлениям.

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