Кинопоказ «Акира»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 560₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Микрокинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Неоновый апокалипсис, мир байкерских банд и секретных экспериментов, где мутация оборачивается трансцендентным ужасом. О фильме: В 1988 году в Токио произошел загадочный взрыв, ставший началом Третьей мировой войны. Спустя 31 год на руинах вырос Нео-Токио — мегаполис, погрязший в насилии, протестах и религиозных культах. Байкер-подросток Тэцуо внезапно обретает сверхъестественные способности, угрожающие всему городу. Его друг Канэда втягивается в опасную гонку за правдой, скрытой за военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира.
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