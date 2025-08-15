Микрокинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Неоновый апокалипсис, мир байкерских банд и секретных экспериментов, где мутация оборачивается трансцендентным ужасом. О фильме: В 1988 году в Токио произошел загадочный взрыв, ставший началом Третьей мировой войны. Спустя 31 год на руинах вырос Нео-Токио — мегаполис, погрязший в насилии, протестах и религиозных культах. Байкер-подросток Тэцуо внезапно обретает сверхъестественные способности, угрожающие всему городу. Его друг Канэда втягивается в опасную гонку за правдой, скрытой за военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира.