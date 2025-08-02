2 августа ждем всех участников фестиваля, горожан и гостей города в нашем кластере событий на Некрасова, 3-5! Мы приготовили праздник, где можно знакомиться, общаться, влюбляться и зажигать вместе с нами! Традиционный международный сап-фестиваль, который ежегодно собирает сотни саперов со всей России. В честь этого потрясающего события в АТС тебя ждёт яркая и насыщенная программа развлечений: Кофейный рейв Пенная вечеринка Музыкальный джем Караоке-лото Коммуникативные игры Тренировка ТRx Мастер-классы по живописи