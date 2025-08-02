AFTERPARTY ФОНТАНКА SUP 2025
ATC, улица Некрасова, 3-5В
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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Мастер-классы
Еда
Про событие
2 августа ждем всех участников фестиваля, горожан и гостей города в нашем кластере событий на Некрасова, 3-5! Мы приготовили праздник, где можно знакомиться, общаться, влюбляться и зажигать вместе с нами! Традиционный международный сап-фестиваль, который ежегодно собирает сотни саперов со всей России. В честь этого потрясающего события в АТС тебя ждёт яркая и насыщенная программа развлечений: Кофейный рейв Пенная вечеринка Музыкальный джем Караоке-лото Коммуникативные игры Тренировка ТRx Мастер-классы по живописи
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