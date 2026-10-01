Идея, как провести субботу в Петербурге — отправиться в старинный особняк XIX века на лекцию, посвящённую истории браков и тому, как развивались человеческие отношения на протяжении нескольких эпох. Лекцию проведёт Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и создатель проекта об истории, искусстве и культуре YaAndArt. Встреча пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова, в месте, где в XX веке на светских салонах Николая Карабчевского собиралась элита общества Петербурга и России.