Адюльтер: исторический взгляд на измены и полигамию
ул. Восстания, 45
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от 2500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Про событие
Идея, как провести субботу в Петербурге — отправиться в старинный особняк XIX века на лекцию, посвящённую истории браков и тому, как развивались человеческие отношения на протяжении нескольких эпох. Лекцию проведёт Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и создатель проекта об истории, искусстве и культуре YaAndArt. Встреча пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова, в месте, где в XX веке на светских салонах Николая Карабчевского собиралась элита общества Петербурга и России.
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