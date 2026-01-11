Стильный парный образ для тебя и твоего любимца. Это трогательный и практичный мастер-класс по созданию стильного адресника для питомца и эстетичного брелока для себя. На мастер-классе сделаешь индивидуальную гравировку на жетонах — прямо при тебе. Имя любимого хвостика, твой номер телефона или особенное слово на брелоке — это будет абсолютно уникальная вещь, созданная в единственном экземпляре. Что входит в мастер-класс? Адресник для питомца: — прочный и надёжный шнурок из паракорда (размер легко регулируется под шею любого хвостика); — большой выбор ярких бусин и стильных подвесок, чтобы подчеркнуть характер любимца; — качественный жетон с индивидуальной гравировкой (кличка + твой номер телефона для безопасности). Брелок для тебя: — удобная и долговечная фурнитура, которую приятно держать в руках; — огромный ассортимент бусин для создания единого стиля с адресником; — жетон с твоей персональной гравировкой (памятная дата, важное слово или милый силуэт).