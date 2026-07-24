Психологический эксперимент, где ты можешь узнать, какое впечатление ты производишь без единого слова. О чём этот эксперимент? Ты когда-нибудь хотел узнать, что о тебе думают другие, но без слов, без неловких объяснений, без необходимости что-то доказывать? «Отражение» — это уникальный психологический эксперимент, где ты молча, в полной тишине, заполняешь 9 анонимных бланков. Никаких выступлений, никакого «расскажи о себе». Только твой образ, твоя поза, твой взгляд, мимика и те мельчайшие детали, которые ты носишь в себе. Задача простая и одновременно сложная: — Оценить других участников только по внешним, невербальным признакам — Узнать, какое первое впечатление вы производите на незнакомых людей — Сравнить свой внутренний мир с тем, что видят окружающие Как это проходит? Тишина. Никто ничего не говорит. Это главное правило. Каждый участник получает 9 бланков — на каждого присутствующего (включая себя). Ты анонимно отмечаешь свои наблюдения: характер, эмоции, черты, ассоциации. После заполнения — финальное обсуждение (для желающих). Ты можешь остаться и услышать, какое впечатление произвёл на других. А можешь просто забрать свои заполненные бланки и уйти — полная анонимность гарантирована. Никто не узнает, что именно ты написал. Главная ценность: ты получишь честную, непредвзятую обратную связь, которую нельзя подделать словами. Ведущая: Валентина Волкова — специалист по работе с голосом, организатор образовательных мероприятий, руководителя мероприятий Play.Communication в Санкт-Петербурге, блогер, музыкант, музыкальный продюсер и разработчик настольных коммуникативных игр с педагогическим образованием и опытом работы 10 лет. Она умеет создавать безопасную, поддерживающую атмосферу, даже когда вокруг тишина.