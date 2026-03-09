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Абстрасенция в Оранжерее

Оранжерея таврического сада
Потемкинская, 2, лит.Г

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Откроются двери, за которыми прячется настоящий тропический лес: пальмы до потолка, лианы и цветущие растения. На сцене: артисты Boiler Room, резиденты международных лейблов и музыканты, чьи выступления погружают в атмосферное путешествие.

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