Выбор редакции
Абстрасенция в Оранжерее
Потемкинская, 2, лит.Г
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Про событие
Откроются двери, за которыми прячется настоящий тропический лес: пальмы до потолка, лианы и цветущие растения. На сцене: артисты Boiler Room, резиденты международных лейблов и музыканты, чьи выступления погружают в атмосферное путешествие.
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