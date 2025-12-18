На лекции ты узнаешь, как знаменитая «зелёная фея» вызывала видения, провоцируя на творчество и преступление, и придавала разухабистому веселью флёр безумия и смертельного риска. В конце XIX века Париж был известен как город развлечений. Эта репутация сложилась прежде всего благодаря расцвету Монмартра, где появлялись всё новые рестораны, кафешантаны и кабаре. У ослепительно яркой жизни, полной сомнительных удовольствий, была и темная сторона: неотъемлемой частью парижского мифа стало увлечение абсентом. Поэты и художники, бедные и отчаянные, то и дело выбирали этот напиток своим другом, врагом и музой. Лекторы: Вероника Губина — искусствовед, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Полина Евстафьева — искусствовед, куратор лектория DN, преподаватель СПбГУПТД.