ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Абсент: зелёная фея Монмартра

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

На лекции ты узнаешь, как знаменитая «зелёная фея» вызывала видения, провоцируя на творчество и преступление, и придавала разухабистому веселью флёр безумия и смертельного риска. В конце XIX века Париж был известен как город развлечений. Эта репутация сложилась прежде всего благодаря расцвету Монмартра, где появлялись всё новые рестораны, кафешантаны и кабаре. У ослепительно яркой жизни, полной сомнительных удовольствий, была и темная сторона: неотъемлемой частью парижского мифа стало увлечение абсентом. Поэты и художники, бедные и отчаянные, то и дело выбирали этот напиток своим другом, врагом и музой. Лекторы: Вероника Губина — искусствовед, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Полина Евстафьева — искусствовед, куратор лектория DN, преподаватель СПбГУПТД.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста