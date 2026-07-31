Выставка «а Вики нет дома» — тихая морская гавань в заброшенном бассейне катакомб Петрикирхе. Современная художница Виктория Паприка через свои полотна и инсталляции говорит со зрителем о том, что такое родное место для человека, повзрослевшего у моря, и где оно осталось для него после переезда и взросления. Где мой дом? Взросление у моря оставило воспоминания и превратилось в вымысел. Водная стихия является молчаливым и волнующимся свидетелем жизни. Там папа учил тебя плавать. Там становишься неуязвисой и знакомишься с чувством свободы. Окружающее — туманное, неясное, манящее. В подростковом возрасте на берег приходишь влюбляться впервые, а чуть позже приносишь морю разбитое сердце. Всегда есть ключ, который тебя откроет. Но потом уезжаешь в большой город, и этот ключ теряется. Теперь ты взаперти. Пять холстов с сюжетами, не имеющими границ между воспоминанием и фантазией. Все работы смазаны, будто смотришь на свои сны. Их гамма отсылает к дождливому летнему дню. Ключи, ракушки, камни, морские стёклышки, ткани — это всё сокровища детства. Когда держишь их в руках, представляешь пиратов, затонувший корабль, серебрянный пляж. Спустя годы, в городе, твоя жизнь зацветает новыми мифами и историями. Здесь появляется символ феминности и внутренней надломленности — роза. Это твоя тень, от которой никогда не скроешься. Все придумываемые сюжеты становятся для их автора противовесом произошедшему. Это игра в прятки с тяжёлым детством, но твоя тень всегда тебя выдаст. Режим работы: Пт 16:00-20:00 Сб-Вс 14:00-20:00