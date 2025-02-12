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50 оттенков лагера

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция начнется с разговора о том, что такое пиво вообще. А затем тебе расскажут, кто придумал лагер, а главное зачем? Как он связан с научно-технической революцией ХХ века и крафтовой революцией в США. А также узнаешь, какие вообще бывают лагеры (да-да, лагер - это не только любимое «Жигулевское» твоего бати). В финале можно будет задать все интересующие вопросы по теме. Лекция будет интересна тем, кто хочет больше разбираться в пиве и пивной культуре, а также узнать о самом продаваемом пиве в мире. Немного о лекторе: Анна Крылова - eх-бренд-менеджер First Federation, ex-бренд-менеджер Knightberg Brewery, человек, который работает с пивом больше 10 лет, от стойки до продвижения и маркетинга. Вход свободный.

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