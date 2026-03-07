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45 лет ленинградскому рок-клубу: петербургская контркультура в адресах и лицах

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

7 марта 1981 года на Рубинштейна, 13 прошёл первый концерт под эгидой «Ленклуба любителей музыки». Эта дата считается днём рождения Ленинградского рок-клуба — первого в СССР легального объединения, посвящённого западной и экспериментальной музыке, выходящей за рамки партийных запросов. Клуб стал площадкой не только для музыкантов, но и для художников. Здесь пересекались концерты, перформансы и выставки, а молодые тогда участники сцены создавали новую карту городской контркультуры. На лекции поговорят о том: — как появился рок-клуб и что ему предшествовало — где ещё в городе расцветал андерграунд — о героях сцены — известных и забытых — какое место ленинградская контркультура занимает сегодня Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь.

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