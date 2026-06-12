Выставка посвящена Петербургу Достоевского и тому непарадному городу, который складывался из доходных домов, дворов-колодцев и коммунальных квартир. На снимках Анатолия Шишкова предстают не фасады и не архитектурные ансамбли, а сам город — странный, надменный, непостижимый, с его тёмными дворами и скрытой энергетической враждебностью. Здесь же — избранные обитатели ленинградского андеграунда: поэты и художники, многие из которых работали и жили в подвальных мастерских. Придя в фотографию уже сложившимся художником, Шишков в 1974 году сделал серию, открывшую новую страницу в иконографии Ленинграда. Он снимал город снизу вверх, превращая мрачные дворы-колодцы в изысканно красивые образы и показывая, как материальные объекты становятся символами. Его работы — это «портрет» города, соответствующий мировосприятию художника, и приглашение увидеть Петербург за его фасадами: мрачным, страшным и одновременно удивительно красивым. ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни