Выставочный проект, авторами которого стали восемь художников творческого объединения Parazit. По словам куратора, знаменитый поэт-футурист мечтал создать целую «азбуку понятий», а художникам для его необычных стихов предстоит найти подходящие письменные знаки. Язык Хлебникова его поклонники уподобляют то облаку, то безбрежной стихии, а свою выставку позиционируют как путешествие и погружение. Словарный запас авангардиста, по мнению авторов, неистощим: из этой «лаборатории слова» поколение за поколением черпают вдохновение представители разных видов искусства. В причудливой судьбе поэта, не дожившего даже до пушкинских лет, петербургским художникам важны его постоянная бездомность и «безбытность», а также неприятие любой войны. Отсылает к имени Хлебникова даже само название арт-объединения Parazit, ведь паразиты — они же нахлебники. Одну из работ выполнил фотокорреспондент МР7 Павел Борисенко. Его заинтересовало отношение Хлебникова к нумерологии: поэт связывал двойку с положительными изменениями, а тройку — с негативными событиями.