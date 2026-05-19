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10 минут тишины. Разговор с одним шедевром

Большая Пушкарская улица, 10В, 4-й этаж, помещение 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+

Про событие

Формат знакомства с искусством через личное восприятие. Ты будешь рассматривать всего одну картину, ищешь в ней удивительные вещи и узнаешь через неё себя. Формат построен на рефлексии и открытом диалоге без «правильных» ответов и академических трактовок. Как проходит встреча: — Внимательно рассматриваешь одну работу — Каждый участник записывает на бумаге любые свои эмоции, ассоциации, мысли. Все записи анонимные, ты можешь не стесняться того, что чувствуешь. Или того, что не чувствуешь ничего — Зачитываешь записки вслух и удивляешься насколько по-разному люди могут видеть одно и то же — Все участники будут обсуждать прочитанное: что удивило, что совпало, а что оказалось неожиданным Благодаря участию ты разовьёшь навык замечать и формулировать свои эмоции от искусства, получишь опыт вдумчивого рассматривания и умения видеть удивительное в каждом образе, обнаружишь многозначность одного образа и попрактикуешься в открытых дискуссиях. — «А если я ничего не понимаю в искусстве?» Здесь верят, чтобы чувствовать и понимать искусство не обязательно нужны энциклопедические знания. Искусство это всегда больше про связь с миром, друг с другом и с собой. А это знакомо каждому. Встреча проходит в камерной обстановке в творческой мастерской.

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