Встреча кинолектория, где посмотришь фильм The Zone of Interest режиссёра Джонатана Глейзера, а после обсудишь его. Рудольф Хёсс работает комендантом концентрационного лагеря Освенцим. В нескольких метрах от его работы стоит его дом с просторным участком: небольшой бассейн, беседка, ухоженные лужайки, огород и даже оранжерея — его жена много времени уделяет ландшафтному дизайну. В этом райском уголке, за стеной которого днём и ночью раздаются крики и непрерывно работает крематорий, растут пятеро детей Хёссов, сюда приходят гости и коллеги, здесь пара планирует своё будущее. Фильм представит видеооператор Дмитрий Аникеев.