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Золотой голос Тувы: концерт и мастер-класс

Темерницкая улица, 45

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Завершение:

от 1300₽ до 1800₽
Возраст 14+
Концерты
Необычное

Про событие

Это возможность услышать мэтра этно-музыки и горлового пения. Радик Тюлюш — солист группы Хуун-Хуур-Ту, впервые в Ростове-на-Дону. Радик Тюлюш — носитель древней традиции, родился и вырос на бескрайних просторах Тувы. С самого детства он впитал силу, мудрость, ритмы и мелодии этой земли. Тебя ждёт искусная игра на множестве редких инструментов (дошпулуур, игил, хомус, шор), а также виртуозное владение горловым пением. Живой звук, музыка в потоке погрузит в необыкновенную атмосферу древнего этноса. Такая музыка завораживает не только техникой исполнения и звучанием, но и особенным колоритом: в ней слышатся отголоски ритуальных и шаманских песнопений, хотя тексты никакой религиозной подоплеки не имеют. Искреннее и кристально чистое, как вода в горном ручье, исполнение никого не оставит равнодушным. Настоящий восторг и услада для ценителей качественной этно музыки и горлового пения. 25 февраля в 19:00 пройдёт его концерт «Золотой голос Тувы» 26 и 27 февраля с 19:00 мастер-класс по горловому пению. Информация, запись на концерт и мастер-классы по телефону.

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