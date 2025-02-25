Это возможность услышать мэтра этно-музыки и горлового пения. Радик Тюлюш — солист группы Хуун-Хуур-Ту, впервые в Ростове-на-Дону. Радик Тюлюш — носитель древней традиции, родился и вырос на бескрайних просторах Тувы. С самого детства он впитал силу, мудрость, ритмы и мелодии этой земли. Тебя ждёт искусная игра на множестве редких инструментов (дошпулуур, игил, хомус, шор), а также виртуозное владение горловым пением. Живой звук, музыка в потоке погрузит в необыкновенную атмосферу древнего этноса. Такая музыка завораживает не только техникой исполнения и звучанием, но и особенным колоритом: в ней слышатся отголоски ритуальных и шаманских песнопений, хотя тексты никакой религиозной подоплеки не имеют. Искреннее и кристально чистое, как вода в горном ручье, исполнение никого не оставит равнодушным. Настоящий восторг и услада для ценителей качественной этно музыки и горлового пения. 25 февраля в 19:00 пройдёт его концерт «Золотой голос Тувы» 26 и 27 февраля с 19:00 мастер-класс по горловому пению. Информация, запись на концерт и мастер-классы по телефону.