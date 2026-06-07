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  1. Ростов-на-Дону
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Золотой Голливуд в джазе

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

jazzlab — уникальный музыкальный проект, впервые представленный в Ростове-на-Дону, где современные Поп-хиты обретают утончённое звучание в джазовой стилистике, вдохновлённой эстетикой золотого Голливуда. Основой проекта стало женское вокальное трио, в котором изысканное трёхголосие соединяется с харизмой, сценической свободой и мощной энергией женского состава, создавая выразительное, эмоционально насыщенное музыкальное звучание. jazzlab — это атмосфера постмодернистского гламура: блеск софитов, перья, стразы, продуманные сценические образы и внимание к каждой детали. Это не просто концерт, а полноценный музыкальный перформанс, где джаз переплетается с современной поп-культурой, а чувственность, эстетика и женская выразительность превращаются в самостоятельный язык сценического искусства.

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