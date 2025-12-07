Если тебе хочется закутаться в одеялко, навести себе горячий какао, включить «Гарри Поттера» и уплетать оливьеху за обе щёки, стоит подготовиться к такому событию. Какое какао без любимой кружки? Создать волшебную атмосферуможно в гончарной школе «Колокол». Ты сможешь скрутить кружку за гончарным кругом — такую уютную-уютную!