Зимняя кружка
Будённовский проспект, 35
Начало:
Завершение:
2400₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Если тебе хочется закутаться в одеялко, навести себе горячий какао, включить «Гарри Поттера» и уплетать оливьеху за обе щёки, стоит подготовиться к такому событию. Какое какао без любимой кружки? Создать волшебную атмосферуможно в гончарной школе «Колокол». Ты сможешь скрутить кружку за гончарным кругом — такую уютную-уютную!
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