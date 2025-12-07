ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Зимняя кружка

Гончарная школа «Колокол»
Будённовский проспект, 35

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Если тебе хочется закутаться в одеялко, навести себе горячий какао, включить «Гарри Поттера» и уплетать оливьеху за обе щёки, стоит подготовиться к такому событию. Какое какао без любимой кружки? Создать волшебную атмосферуможно в гончарной школе «Колокол». Ты сможешь скрутить кружку за гончарным кругом — такую уютную-уютную!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста