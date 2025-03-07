Лекцию проведёт основательница книжного магазина «В порядке» Анастасия Худякова. Немного об истории книготорговли в целом; о месте женщин в ней тогда и сейчас; как так вышло, что мы практически ничего об этих женщинах не знаем и почему даже в англоязычном пространстве так мало исследований на эту тему. Поговоришь о забытых и проигнорированных книготорговках прошлого и восхитишься девочками, которые продают книги по всему миру сейчас. Прямо сейчас. В эту самую минуту. Вход свободный.