Встреча с теми, кто делает искусство частью нашей повседневной жизни. «Женщины в искусстве» — это разговор с создательницами проектов, которые помогают нам стать ближе к миру культуры, понимать его и чувствовать. На основе своего личного опыта они поделятся своими историями и мнениями: Зачем людям нужно искусство? Что искусство может дать в обычной повседневной жизни? С чего начать, чтобы эта сфера стала понятной и приносила свои результаты? Модератор встречи художник Виктория Белокобыльская.