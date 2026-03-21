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  1. Ростов-на-Дону
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Женщины в искусстве

Степь
Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча с теми, кто делает искусство частью нашей повседневной жизни. «Женщины в искусстве» — это разговор с создательницами проектов, которые помогают нам стать ближе к миру культуры, понимать его и чувствовать. На основе своего личного опыта они поделятся своими историями и мнениями: Зачем людям нужно искусство? Что искусство может дать в обычной повседневной жизни? С чего начать, чтобы эта сфера стала понятной и приносила свои результаты? Модератор встречи художник Виктория Белокобыльская.

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